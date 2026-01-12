Жълт код за студено време в 18 области



Жълт код за ниски температури е обявен за 18 области в страната за 12 януари, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълтият код означава потенциално опасно време. Предупреждението важи за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град, София-област, Търговище и Шумен.

От НИМХ предупреждават, че предстоят две много студени утрини. В планините комбинацията от ниски температури и силен вятър създава условия за бързо измръзване. Във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане могат да паднат до минус 35 – минус 47 градуса.

За останалите области на страната е обявен зелен код, което означава, че не се очакват опасни метеорологични явления.