Баба Марта идва със слънце

Чете се за: 01:20 мин.
слънце - топло - време
Снимка: илюстративна
Слушай новината

През нощта ще бъде предимно ясно, но след полунощ в източните райони отново ще се образува ниска облачност. На места в низините и край реките сутринта ще има мъгла. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, а в София – около минус 2.

Утре, на 1 март – Баба Марта, денят ще започне с мъгла или ниска облачност в равнинните райони, но до обяд тя ще се разсее. След това в цялата страна ще бъде предимно слънчево време. Ще бъде почти тихо, със слаб вятър, а температурите ще се повишат до 10–15 градуса, в София – около 14.

В планините ще бъде слънчево и спокойно. Температурите ще достигнат около 10 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра.

По Черноморието сутринта ще има ниска облачност, но следобед времето ще се подобри и ще стане по-слънчево. Максималните температури ще бъдат 6–8 градуса, а морето ще е сравнително спокойно.

Денят продължава да расте – в София е с дължина малко над 11 часа, а Луната е два дни преди пълнолуние.

