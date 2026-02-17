Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес

Днес времето в страната ще е бурно. На много места са в сила предупреждения код жълто и код оранжево за силни валежи, сняг и вятър.

Причината е преминаващ циклон, който носи интензивен дъжд, а в по-хладните и планинските райони валежите ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде силен, особено в Източна България, и ще създава усещане за още по-студено време.

Температурите ще са ниски за сезона – в повечето райони между 0 и 6 градуса, като вечерта ще става още по-студено, а валежите ще продължат и през нощта.

С други думи – мокър, ветровит и студен ден, затова е добре да си подготвен, ако излизаш навън.