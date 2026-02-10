Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов настоя за съвместно закрито заседание на ресорните комисии по случая
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка с тежките криминални случаи в района на Петрохан и местността Околчица, съобщиха от партията.
Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.
Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог, пише в искането.
И от “Възраждане” поискаха от председателя на Народното събрание да бъдат изслушанин ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП.