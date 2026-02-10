БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"

Чете се за: 01:07 мин.
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов настоя за съвместно закрито заседание на ресорните комисии по случая

Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка с тежките криминални случаи в района на Петрохан и местността Околчица, съобщиха от партията.

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог, пише в искането.

И от “Възраждане” поискаха от председателя на Народното събрание да бъдат изслушанин ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП.

