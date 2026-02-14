Слънчево начало на съботния ден, следобед ще започне се заоблачава

Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево и приятно. Следобед обаче от запад ще започне да се заоблачава, а по-късно в западните райони се очаква дъжд. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, а температурите ще бъдат между 11° и 16°. В София – около 11°.

В планините облаците ще се увеличават през деня. Следобед в Рило-Родопския масив и Западна Стара планинаще превалява дъжд, а по високите части – сняг. Вятърът ще бъде силен, а температурите ще са около 9° на 1200 ми 2° на 2000 м.

По Черноморието ще остане предимно слънчево. Температурите ще са между 10° и 15°, с умерен вятър и сравнително спокойно море.

В София денят продължава малко над 10 часа, а Луната е три дни преди новолуние.