БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево начало на съботния ден, следобед ще започне се заоблачава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
слънце мъгли близките дни
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево и приятно. Следобед обаче от запад ще започне да се заоблачава, а по-късно в западните райони се очаква дъжд. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, а температурите ще бъдат между 11° и 16°. В София – около 11°.

В планините облаците ще се увеличават през деня. Следобед в Рило-Родопския масив и Западна Стара планинаще превалява дъжд, а по високите части – сняг. Вятърът ще бъде силен, а температурите ще са около 9° на 1200 ми 2° на 2000 м.

По Черноморието ще остане предимно слънчево. Температурите ще са между 10° и 15°, с умерен вятър и сравнително спокойно море.

В София денят продължава малко над 10 часа, а Луната е три дни преди новолуние.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
3
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
5
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Времето

Облачно и дъждовно днес, по-топло през уикенда
Облачно и дъждовно днес, по-топло през уикенда
Дъжд днес, по-топло в събота, после рязка промяна Дъжд днес, по-топло в събота, после рязка промяна
Чете се за: 01:50 мин.
Облачно начало, повече слънце следобед Облачно начало, повече слънце следобед
Чете се за: 01:12 мин.
Какво време се очаква във вторник? Какво време се очаква във вторник?
Чете се за: 00:32 мин.
Облачно и мъгливо днес, студ и сняг утре Облачно и мъгливо днес, студ и сняг утре
Чете се за: 01:27 мин.
Какво време ни чака в края на седмицата? Какво време ни чака в края на седмицата?
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Иван Демерджиев смята, че обществото има право на цялата истина по случая "Петрохан" Иван Демерджиев смята, че обществото има право на цялата истина по случая "Петрохан"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Слънчева събота с валежи от дъжд следобед
Чете се за: 02:37 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ