Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в Крагуевац

Хиляди се включиха в антиправителствен протест в централния сръбски град Крагуевац.

В Деня на държавността - националният празник на Сърбия, демонстрацията привлече студенти и местни жители. Протестното движение не стихва повече от година след трагедията в Нови Сад, където рухнала козирка на жп гарата в града отне живота на 16 души.

Трагедията отприщи обществения гняв срещу системната, корупцията, слабия надзор и липсата на отчетност при инфраструктурни проекти. Протестиращите заявяват, че са наясно, че за значими промени е необходимо време и са категорични, че гражданският натиск няма да отслабне.

Демонстрацията в Крагуевац се проведе на фона на продължаващо политическо напрежение преди евентуални избори през годината. Последният петгодишен мандат на президента Александър Вучич, който управлява от 2017 г., изтича догодина, но той обеща да обяви дата за предсрочни избори в следващите месеци.