Облачно и мъгливо днес, студ и сняг утре

Днес времето ще е предимно облачно и мъгливо. От изток-североизток ще нахлува по-студен въздух, а в Дунавската равнина и източните райони вятърът временно ще се усилва. На много места ще има валежи от дъжд, които с понижаването на температурите ще преминават в сняг.

Около 14 часа температурите ще са между 3 и 8 градуса, а в София около 7.

През нощта облачността ще остане значителна. В западната половина на страната и в североизточните райони ще превалява сняг, а по Южното Черноморие дъжд. На места ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между минус 4 и 1 градус, в София около минус 2.

Утре облаците ще се задържат. В югоизточните райони са възможни кратки превалявания от дъжд, а в северозападните части и в планините през по-голямата част от деня ще вали сняг. Дневните температури ще са между 2 и 7 градуса, в София около 3.

В планините ще е облачно със снеговалежи, като температурите ще са около 0 градуса на 1200 метра и около минус 4 на 2000 метра.

По Черноморието ще е облачно, преди обяд по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Температурите ще са около 6–7 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а морето ще бъде по-бурно.