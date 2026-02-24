БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Времето във вторник: дъжд и вятър

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще е значителна, а на много места ще има валежи от дъжд. В северните и планинските райони дъждът временно може да бъде по-интензивен.

Вятърът ще духа от запад-северозапад и следобед ще се усили. В някои райони ще бъде силен. Температурите ще са между 10 и 15 градуса, а в София – около 10.


В планините:
Ще бъде облачно с валежи от дъжд, които във високите части ще преминават в сняг. Вятърът ще е силен, на места бурен. Температурите ще са около 6 градуса на 1200 метра и около минус 1 на 2000 метра.


По Черноморието:
Предимно облачно време, следобед на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Морската вода остава студена – между 4 и 7 градуса.


Денят в София е с продължителност почти 11 часа. Луната е във фаза първа четвърт.

