Времето във вторник: дъжд и вятър

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще е значителна, а на много места ще има валежи от дъжд. В северните и планинските райони дъждът временно може да бъде по-интензивен.

Вятърът ще духа от запад-северозапад и следобед ще се усили. В някои райони ще бъде силен. Температурите ще са между 10 и 15 градуса, а в София – около 10.



В планините:

Ще бъде облачно с валежи от дъжд, които във високите части ще преминават в сняг. Вятърът ще е силен, на места бурен. Температурите ще са около 6 градуса на 1200 метра и около минус 1 на 2000 метра.



По Черноморието:

Предимно облачно време, следобед на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Морската вода остава студена – между 4 и 7 градуса.



Денят в София е с продължителност почти 11 часа. Луната е във фаза първа четвърт.