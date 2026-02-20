БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дъждовно време в последния работен ден от седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
облачно дъждовно време
Слушай новината

Днес времето в България ще е главно облачно и дъждовно. Валежите ще обхванат почти цялата страна, а на места в западните и централните райони те могат да бъдат по-интензивни.

Ще духа умерен, на места и силен вятър, който ще усилва усещането за студ. Температурите ще останат по-ниски за сезона, особено в планините, където дъждът може да премине и в сняг.

Най-пълноценно ще се усети влиянието на времето в следобедните часове, а в някои райони може да има условия за по-силни пориви на вятъра и по-обилни валежи. Утре се очаква времето да се стабилизира и да стане по-спокойно.

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Времето

Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 01:00 мин.
Слънчево начало на съботния ден, следобед ще започне се заоблачава Слънчево начало на съботния ден, следобед ще започне се заоблачава
Чете се за: 01:00 мин.
Облачно и дъждовно днес, по-топло през уикенда Облачно и дъждовно днес, по-топло през уикенда
Чете се за: 01:25 мин.
Дъжд днес, по-топло в събота, после рязка промяна Дъжд днес, по-топло в събота, после рязка промяна
Чете се за: 01:50 мин.
Облачно начало, повече слънце следобед Облачно начало, повече слънце следобед
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори...
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Остава в сила предупреждението за опасно високи води на река Тунджа...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ