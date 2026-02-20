Дъждовно време в последния работен ден от седмицата

Днес времето в България ще е главно облачно и дъждовно. Валежите ще обхванат почти цялата страна, а на места в западните и централните райони те могат да бъдат по-интензивни.

Ще духа умерен, на места и силен вятър, който ще усилва усещането за студ. Температурите ще останат по-ниски за сезона, особено в планините, където дъждът може да премине и в сняг.

Най-пълноценно ще се усети влиянието на времето в следобедните часове, а в някои райони може да има условия за по-силни пориви на вятъра и по-обилни валежи. Утре се очаква времето да се стабилизира и да стане по-спокойно.