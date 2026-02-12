БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трими души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Дъжд днес, по-топло в събота, после рязка промяна

Чете се за: 01:50 мин.
топло обичайното февруари време следващите дни
Снимка: Татяна Добролюбова
Слушай новината

Днес в по-голямата част от Южна България, а следобед и в Източна, ще има валежи от дъжд. Сутринта температурите ще са между 0 и 5 градуса, в София около 0. През деня облаците на места над Западна и Централна България временно ще се разкъсат. Максималните температури ще достигнат между 7 и 12 градуса, в София около 10.

През нощта срещу петък дъждовете в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови валежи, които ще обхванат Южна България.

По Черноморието ще е предимно облачно, следобед с дъжд, който към вечерта постепенно ще спира. Вятърът ще е до умерен, а температурите около 7–8 градуса.

В планините ще е облачно и дъждовно, над 2000 метра ще вали сняг. По-сериозни валежи се очакват в Родопите, Странджа и Източна Стара планина. Температурите ще са около 7 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

Какво ни чака до края на седмицата?
В петък ще е облачно, с валежи на много места, като в централните и планинските райони те ще са по-значителни. Температурите леко ще се понижат.

В събота времето временно ще се подобри и ще бъде топло за февруари – до 12–17 градуса. Вечерта обаче отново ще завали.

В неделя времето ще е много динамично – дъждове, гръмотевици и силен вятър на места. Температурите ще са високи за сезона – до 18–20 градуса, но по-късно ще започнат да падат.

В понеделник и вторник идва рязко застудяване – със северозападен вятър дъждът постепенно ще преминава в сняг.

