Кратко затопляне, после пак зима

През втората половина на седмицата ни очаква осезаемо, но временно затопляне. Температурите ще се повишават и утре ще е по-топло от днес. Минималните ще са от минус 8 градуса в Северна България до около 4 градуса в югозападните райони, а по Черноморието – между минус 2 и 2 градуса.

В София сутринта ще е около минус 1 градус, а през деня температурите постепенно ще се повишат. В сряда само в някои райони на Дунавската равнина ще остане по-студено и мъгливо. В останалата част от страната ще духа южен вятър и следобедните температури ще стигнат между 2 и 10 градуса.

Ще бъде предимно облачно, а в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България. По Черноморието ще остане сухо и сравнително меко, с температури около 6–8 градуса.

В планините ще духа силен южен вятър и ще има повишена лавинна опасност извън пистите. По-късно през деня ще започнат валежи, като дъждът ще се превръща в сняг само по най-високите части.

Към четвъртък и петък се очакват по-чести валежи от дъжд, на места по-силни, особено в планинските райони. В някои части на Северна България има условия за поледици.

В събота времето ще се подобри – почти без валежи и с повече слънце. Но в неделя ще започне ново застудяване и в Северна България и високите полета дъждът отново ще премине в сняг.