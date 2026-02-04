БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кратко затопляне, после пак зима

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Запази
време очаква февруари
Снимка: илюстративна
Слушай новината

През втората половина на седмицата ни очаква осезаемо, но временно затопляне. Температурите ще се повишават и утре ще е по-топло от днес. Минималните ще са от минус 8 градуса в Северна България до около 4 градуса в югозападните райони, а по Черноморието – между минус 2 и 2 градуса.

В София сутринта ще е около минус 1 градус, а през деня температурите постепенно ще се повишат. В сряда само в някои райони на Дунавската равнина ще остане по-студено и мъгливо. В останалата част от страната ще духа южен вятър и следобедните температури ще стигнат между 2 и 10 градуса.

Ще бъде предимно облачно, а в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България. По Черноморието ще остане сухо и сравнително меко, с температури около 6–8 градуса.

В планините ще духа силен южен вятър и ще има повишена лавинна опасност извън пистите. По-късно през деня ще започнат валежи, като дъждът ще се превръща в сняг само по най-високите части.

Към четвъртък и петък се очакват по-чести валежи от дъжд, на места по-силни, особено в планинските райони. В някои части на Северна България има условия за поледици.

В събота времето ще се подобри – почти без валежи и с повече слънце. Но в неделя ще започне ново застудяване и в Северна България и високите полета дъждът отново ще премине в сняг.

Последвайте ни

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Времето

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари
Студено и снежно време днес и утре Студено и снежно време днес и утре
Чете се за: 01:30 мин.
Рязка промяна на времето в неделя: сняг, виелици и навявания Рязка промяна на времето в неделя: сняг, виелици и навявания
Чете се за: 01:02 мин.
Какво време ни очаква през февруари? Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 00:47 мин.
Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Чете се за: 01:10 мин.
Дъжд, облаци и вятър Дъжд, облаци и вятър
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ