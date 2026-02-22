Какво ще е времето в понеделник?

Утре денят започва слънчево, но още преди обяд от северозапад ще се появи повече облачност. До вечерта тя ще стигне и Югоизточна България. В Североизточна България има малък шанс за слаб дъжд. Следобед облаците отново ще се разкъсат. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 10°.

В планините ще има променлива облачност, на места със слаб сняг. Вятърът ще е умерен до силен. Температурите се повишават – около 6° на 1200 м и 0° на 2000 м.

По Черноморието ще е предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличи. Валежи не се очакват. Температурите ще са 6°–9°, морската вода – 4°–7°, а вълните – 2–3 бала.

Астрономия:

В София Слънцето изгрява в 7:12 и залязва в 18:08. Денят е дълъг 10 часа и 56 минути. Луната е един ден преди първа четвърт.