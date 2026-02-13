Облачно и дъждовно днес, по-топло през уикенда

Днес времето ще е облачно, а сутринта на много места ще има мъгла. Валежите, които започват от юг, през деня ще обхванат по-голямата част от страната. В Южна България дъждът ще е по-силен, а в югоизточните райониса възможни и гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, а на изток – от север. Температурите ще са между 5° и 10°, в София – около 7°.

В планините ще бъде облачно – в по-ниските части ще вали дъжд, а над 1500–1600 м – сняг. По-сериозни валежи се очакват в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен до силен. Температурите ще са около 4° на 1200 м и –1° на 2000 м.

По Черноморието ще е облачно с дъжд, който до вечерта ще обхване и северното крайбрежие. Температурите ще са 8°–9°, морската вода – 5°–7°, а вълнението – 2–3 бала.

Какво ни чака през уикенда?

В събота и неделя ще остане по-топло за сезона – максималните температури ще са между 12° и 17°. В събота следобед от запад отново ще завали, а в неделя дъждът ще обхване цялата страна, с риск от по-значителни количества в Южна България и на изток. Вятърът ще се усили и към края на неделята ще започне захлаждане.