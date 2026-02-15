Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя

В неделя за страната е обявен жълт и оранжев код заради обилни валежи и силен вятър. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, които могат да доведат до усложнена пътна обстановка и локални наводнения.

Оранжев код е в сила за части от Южна България, където валежите ще са най-интензивни. На места количествата може да надхвърлят 40–50 литра на квадратен метър.

Жълт код е обявен за голяма част от останалите райони на страната, включително Северна България и Черноморието.

Вятърът ще бъде умерен до силен, като през деня ще смени посоката си и ще започне захлаждане. В планините условията ще са по-неблагоприятни, а по високите части дъждът ще преминава в сняг.

Препоръката е в неделя да се пътува с повишено внимание и да се следи за бързо променящата се обстановка.