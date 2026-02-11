Облачно начало, повече слънце следобед

Преди обяд времето ще бъде предимно облачно, но следобед над много райони облаците ще започнат да се разкъсват и ще се показва слънце. Ще духа слаб южен вятър, а температурите ще бъдат между 4° и 9°. В Северозападна България ще остане по-сиво и мъгливо през целия ден. В София се очакват около 7°.

В планините сутринта на места в Западна Стара планина и Югозападна България е възможен слаб сняг, но бързо ще спре. Следобед облачността ще намалее, а в Централна и Източна България ще стане дори слънчево. На 1200 метра температурата ще е около 4°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието сутринта ще има повече ниска облачност, но следобед ще се изясни. Температурите ще са около 7°–9°, с лек до умерен вятър. Морето ще е сравнително спокойно – 1–2 бала.

В София слънцето изгрява в 7:29 и залязва в 17:53, а денят продължава малко над 10 часа. Луната е във фаза два дни след последна четвърт.