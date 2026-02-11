БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облачно начало, повече слънце следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази
затопляне усещане пролет края февруари снегът постепенно топи
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Преди обяд времето ще бъде предимно облачно, но следобед над много райони облаците ще започнат да се разкъсват и ще се показва слънце. Ще духа слаб южен вятър, а температурите ще бъдат между 4° и 9°. В Северозападна България ще остане по-сиво и мъгливо през целия ден. В София се очакват около 7°.

В планините сутринта на места в Западна Стара планина и Югозападна България е възможен слаб сняг, но бързо ще спре. Следобед облачността ще намалее, а в Централна и Източна България ще стане дори слънчево. На 1200 метра температурата ще е около 4°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието сутринта ще има повече ниска облачност, но следобед ще се изясни. Температурите ще са около 7°–9°, с лек до умерен вятър. Морето ще е сравнително спокойно – 1–2 бала.

В София слънцето изгрява в 7:29 и залязва в 17:53, а денят продължава малко над 10 часа. Луната е във фаза два дни след последна четвърт.

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
1
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
4
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
6
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Времето

Какво време се очаква във вторник?
Какво време се очаква във вторник?
Облачно и мъгливо днес, студ и сняг утре Облачно и мъгливо днес, студ и сняг утре
Чете се за: 01:27 мин.
Какво време ни чака в края на седмицата? Какво време ни чака в края на седмицата?
Чете се за: 01:35 мин.
Внимание: червен код за опасно време в Смолян и Кърджали Внимание: червен код за опасно време в Смолян и Кърджали
Чете се за: 00:40 мин.
Кратко затопляне, после пак зима Кратко затопляне, после пак зима
Чете се за: 01:42 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари Затопляне с усещане за пролет до края на февруари
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ