Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В четвъртък: облачно преди обяд, повече слънце по-късно

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
затопляне усещане пролет края февруари снегът постепенно топи
Снимка: илюстративна
Преди обяд над по-голямата част от страната ще е облачно. На места в Източна България все още ще има слаби валежи, но те постепенно ще спират. Следобед облаците ще се разкъсват и времето ще става по-слънчево. Ще духа умерен северен вятър, който по-късно ще се обърне от северозапад.

Температурите ще са между 5 и 10 градуса, в Югозападна България – до 12 градуса, а в София – около 7 градуса.

В планините преди обяд ще превалява сняг, но следобед валежите ще спрат и облаците ще намалеят. Вятърът ще е умерен до силен. Температурите ще са около 0 градуса на 1200 метра и около минус 5 градуса на 2000 метра.

По Черноморието преди обяд ще е облачно, а по южното крайбрежие ще има дъжд. Следобед времето ще се подобри и ще преобладава слънчево. Температурите ще са между 6 и 10 градуса, морската вода – 5–7 градуса, а вълнението – 2–3 бала.

Денят в София е с продължителност малко над 11 часа, а Луната е два дни след първа четвърт.

