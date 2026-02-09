Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)

Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитетитени територии", не е подавало сигнали за незаконна сеч на територията около хижа "Петрохан". Това съобщиха за "По света и у нас" от Агенцията по горите.

Проверка на наш екип установи, че финансирането на сдружението е неясно, а във финансовите отчети не са обявени приходи от стопанска дейност.

Според източници на "По света и у нас" последно кемперът на издирвания Ивайло Калушев е засечен да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари, преди да се разбере за простреляните при бившата хижа "Петрoхан".

Къде се губят следите на Калушев и другите двама издирвани?

Следите на Калушев се губят по третокласните пътища след Бургас, посока село Българи. МВР и прокуратурата все още не дават официална информация и всичко, което успяваме да научим, е от неофициални източници.

Вчера пред БНТ Яни Макулев, баща на 15-годишно момче, за което той твърди, че е заедно с Калушев, обяви, че последно е говорил със сина си на 29 януари - когато детето и Калушев са били в странджанското село Българи.

На 30 януари кемперът е засечен да пътува към София и Петрохан, а след това в ранните часове на 2 февруари в обратна посока.

Научихме още, че телефоните на тримата издирвани са изключени във вечерните часове на 1 февруари, а геолокацията им сочи, че тогава апаратите са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

Оттогава, вече 6-и ден, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са в неизвестност.

Оказва се, че много неизвестни има и около регистрацията, финансирането и дейността на частното сдружение, което е наречено "Национална агенция за контрол на защитени територии".

Разследващите все още нямат категоричен отговор на въпроса дали при бившата хижа "Петрохан" е станало убийство или самоубийство. От данните до момента може да се предположи, че куршуми са пронизали телата на трите жертви Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев между 12 и 18 часа преди подаването на сигнала.

Според наши източници има свидетелски показания за чути изстрели в района на хижата в късния следобед на 1 февруари.

Част от записите на камерите в района не са засегнати от пожара в сградата на бившата хижа и са възстановени.

В "Денят започва" с Георги Любенов бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев коментира, че разкриването на обстоятелствата около смъртта на Иванов, Василев и Статев трябва да е приоритет за разследващите.



Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи: "Безспорно, тук трябва да има максимално бързо яснота, защото обществото с право има интерес и безпокойство по отношение на това, което се е случило."

Дейността на сдружението, което рекламира себе си, че подготвя млади рейнджъри, също внимателно се проучва от разследващите, за да се търсят евентуални мотиви за случилото се.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи: "Защото това, което са вършили, по-скоро не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото. С мерките за сигурност, които са налагали там. С действията им спрямо хората, които са в района, да им проверяват документите за самоличност, да им забраняват да преминават по определени пътеки, такива мерки за охрана, видеонаблюдение и охрана на периметъра. Табели, които гласят, че се стреля без предупреждение. Арсенал, който подсказва по-скоро, че тези хора се готвят да се отбраняват срещу нападение на командоси. Това не са природозащитници."

Сдружението внася отчети за дейността си в Търговския регистър пред 2022, 2023 и 2024 година. В тях като резултат отчита пълно предотвратяване на бракониерството на дивеч на голяма територия в района по наблюдението на частните патрули, което е довело да устойчиво размножаване на животинските видове и спокойно гнездене на птиците.

Отчитат и предотвратяване на незаконната сеч, чрез постоянно наблюдение и подаване на сигнали до контролните органи. От Агенцията по горите обаче отговарят до "По света и у нас", че не са постъпвали сигнали от сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии".

И допълват, че при извършена проверка са установили, че голям район около хижата е бил заграден с електропастир, което след предписания е коригирано от собствениците на обекта. Това обаче се оказва единственото действие на държавна институция срещу частното сдружение през 2022 г.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи: "За един изключително кратък период от време се случват събития, които фактически легитимират дейността и в тази област. Прехвърлят се едни 5 декара, след което излиза една заповед, че се обявява една доста голяма област за защитена територия. След което се регистрира тази организация, неясно как Агенцията по вписванията е приела да бъде регистрирана организация с наименованието "Национална агенция".

В "Говори сега" деканът на Юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев коментира, че регистрацията на сдружението е много спорна.

проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски": "Как може да се регистрира една неправителствена организация, едно сдружение с нестопанска цел като "Национална агенция за контрол на защитените територии". То всяка една от думите говори за държавност. Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо." Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи: "И след което, 10 - 15 дни след това се сключва споразумение с МОСВ. Всичките тези неща, събрани заедно, пораждат съмнения."

В отчетите за дейността си частното сдружение пише, че поддържа база в местността "Петрохан" за обучение на рейнджъри. Рекламира и организирането на обучителни лагери.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи: "Да се извършват такива дейности в продължителен период от време от толкова хора, това изисква огромни ресурси."

Във финансовите отчети от трите години обаче са отбелязани нула лева приходи от стопанска дейност. А дружеството, през което се обявява организацията на обучителните лагери за деца, не е пререгистрирано и няма подавани финансови отчети след 2012 г.