Внимание: червен код за опасно време в Смолян и Кърджали

Обявен е червен код за значителни валежи от дъжд в област Смолян и област Кърджали. Това означава много интензивни дъждове, които могат да доведат до наводнения, свлачища и сериозни затруднения в придвижването.

В останалата част от страната важат оранжев и жълт код, което също означава опасни метеорологични условия. Очакват се проливни валежи, а на места – и поледици, особено в Северна България.

От службите призовават за повишено внимание, избягване на пътувания в засегнатите райони и следене на актуалната информация.