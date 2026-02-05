БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внимание: червен код за опасно време в Смолян и Кърджали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
червен код проливни валежи дъжд общините кирково крумовград
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Обявен е червен код за значителни валежи от дъжд в област Смолян и област Кърджали. Това означава много интензивни дъждове, които могат да доведат до наводнения, свлачища и сериозни затруднения в придвижването.

В останалата част от страната важат оранжев и жълт код, което също означава опасни метеорологични условия. Очакват се проливни валежи, а на места – и поледици, особено в Северна България.

От службите призовават за повишено внимание, избягване на пътувания в засегнатите райони и следене на актуалната информация.

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Времето

Кратко затопляне, после пак зима
Кратко затопляне, после пак зима
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари Затопляне с усещане за пролет до края на февруари
Чете се за: 00:42 мин.
Студено и снежно време днес и утре Студено и снежно време днес и утре
Чете се за: 01:30 мин.
Рязка промяна на времето в неделя: сняг, виелици и навявания Рязка промяна на времето в неделя: сняг, виелици и навявания
Чете се за: 01:02 мин.
Какво време ни очаква през февруари? Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 00:47 мин.
Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ