Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси
Президентът Илияна Йотова благодари за консултациите, проведени с партиите. Относно връчването на мандата за съставяне на правителство на Андрей Гюров, тя коментира:
"Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси."
"Държавата не може да спре, имаме ангажименти."
Според думите ѝ поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата. Сред тях тя изброи - провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без евров бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".
"Аз няма да нося отговорност за този кабинет, но по-скоро ще бъде негов коректив. Ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности. Ще дам гласност на всеки един сигнал."
Йотова отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция.
"Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство", добави тя.
Според Илияна Йотова вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, днес изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията.
"Що се отнася до политическото статукво и опозицията - ще бъде от "Осанна" до "Разпни", както е написано в най-мъдрата книга. Но аз в това отношение нямах особен избор, просто защото така решиха народните представители, променяйки Конституцията. Впрочем, днес от моите наблюдения знаете ли какво излиза? Че няма почти политическа сила, която да не признава какво са направили. И много се надявам, без да давам какъвто и да било съвет на Народното събрание, защото като казвам, че силно вярвам в разделението на властите, съм убедена в това, което казвам, но много се надявам, че този въпрос в едно следващо мнозинство ще бъде преразгледан. "
"Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем дотам", каза президентът Илияна Йотова в отговор на въпрос дали ще откаже да издаде указ за назначаване на служебен кабинет, ако в проектокабинета има човек, когото тя не одобрява.
"Да, такъв прецедент вече имаше. Да, в правото си е президентът да върне списъка на служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани", заяви тя.