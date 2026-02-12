Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси

Президентът Илияна Йотова благодари за консултациите, проведени с партиите. Относно връчването на мандата за съставяне на правителство на Андрей Гюров, тя коментира:

"Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси." "Държавата не може да спре, имаме ангажименти."

Според думите ѝ поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата. Сред тях тя изброи - провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без евров бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".

"Аз няма да нося отговорност за този кабинет, но по-скоро ще бъде негов коректив. Ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности. Ще дам гласност на всеки един сигнал."

Йотова отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция.

"Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство", добави тя.

Според Илияна Йотова вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, днес изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията.