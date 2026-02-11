БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
деница сачева избрана вицепрезидент парламентарната асамблея съвета европа
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Политическата злоупотреба с криминални случаи не допринася за изясняването на истината и не е в интерес нито на обществото, нито на справедливостта. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева и коментира случая "Петрохан".

"Що се отнася до вътрешния министър – той не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти. Важно е да не се правят спекулации", посочи Сачева.

Тя изрази съболезнования към близките на всички, засегнати от случая "Петрохан".

"На първо място искам да изразя искрените си съболезнования към близките и роднините на всички, засегнати от тази ужасна трагедия. Не бих искал да давам политически коментари по криминални случаи. Единствените, които могат да разследват фактите и да установят обективната истина, са компетентните институции. В момент като този е важно да им се даде възможност да си свършат работата спокойно и професионално."

"Когато прибързано атакуваме институциите или внушаваме политически мотиви, ние не помагаме на правосъдието – напротив, рискуваме да подкопаем доверието в процеса."

#случаят Петрохан #Даниел Митов #Деница Сачева

Водещи новини

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ