Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации

Политическата злоупотреба с криминални случаи не допринася за изясняването на истината и не е в интерес нито на обществото, нито на справедливостта. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева и коментира случая "Петрохан".

"Що се отнася до вътрешния министър – той не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти. Важно е да не се правят спекулации", посочи Сачева.

Тя изрази съболезнования към близките на всички, засегнати от случая "Петрохан".

"На първо място искам да изразя искрените си съболезнования към близките и роднините на всички, засегнати от тази ужасна трагедия. Не бих искал да давам политически коментари по криминални случаи. Единствените, които могат да разследват фактите и да установят обективната истина, са компетентните институции. В момент като този е важно да им се даде възможност да си свършат работата спокойно и професионално."