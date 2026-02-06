Какво време ни чака в края на седмицата?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Следобед на места в котловините и около реките ще остане мъгливо. От югозапад облаците отново ще се увеличат, а в Западна България ще започне да вали дъжд. Вятърът ще е почти незабележим.

Температурите ще са сравнително меки за февруари. В Северна България ще бъдат между 3 и 8 градуса, в Южна между 8 и 13, а в София около 9 градуса.

През нощта и утре
През нощта ще бъде облачно, а в западната половина от страната на много места ще вали дъжд. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, в София около 4.

Утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в Западна и Централна България е възможен слаб дъжд. В Североизточна България ще духа умерен западен вятър. Дневните температури ще стигнат от 5 до 10 градуса в Северна България и от 11 до 14 в Южна, като в най-югозападните райони може да достигнат до 17 градуса. В София ще са около 10–11 градуса.

В планините и по морето
В планините ще е предимно облачно. Над 1500–1600 метра ще вали сняг, а по-ниско дъжд. Вятърът ще е силен, а температурите ще са около 8 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

По Черноморието ще е облачно, но без валежи. Температурите ще са между 9 и 12 градуса, морската вода е студена около 6–7 градуса, а вълнението ще бъде умерено.

