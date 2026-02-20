БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за марките и географските означения

У нас
Снимка: БТА
Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за марките и географските означения, предвижда приетата програма за днешното пленарно заседание.

С измененията се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 и се установява единна правна закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти.

За компетентен орган се определя Патентното ведомство на Република България, което ще се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия.

Патентното ведомство ще поддържа списъци за географските указания с предоставена временна национална защита и техните заявители, за производителите с издаден или подновен сертификат за използване на географско указание, за органите за сертифициране на продукти или за физическите лица с разрешение за делегирани контролни задачи, както и за лицата с предоставен преходен период.

Предвидено е приемането на наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за регистрация, опозиции, изменения на спецификацията на продукта и другите искания, разглеждани от националния орган.
Подобно на регистрацията на географско указание, производството по заличаване също е разделено на два етапа – национален етап и етап на ниво Европейски съюз (ЕС), като се следват аналогични процедури. Във връзка с националните процедури по регистрация, заличаване и контрол е предвидено заплащането на такси.

Тъй като с регламента се установява нормативна рамка на ЕС, която следва да замени националната, със законопроекта е предвидено да се прекратят производствата по заявки за регистрация и вписване на ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, по които до 2 декември 2026 г. няма влязло в сила решение. Националната регистрация на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, за които до 2 декември 2026 г. не е подадено искане за регистрация по реда на Регламента до Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост, също се прекратява.

