Назначеният за вицепремиер по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка.

"Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора, незаконно използване на архиви. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Това е една кауза, за която се боря повече от 20 години."

"Не съм бил никога уличаван в липса на професионализъм, прозрачност, на липса на компетенции, напротив. Аз съм единственият българин, който участва в международни конференции, Венециански комисии. Имам научни публикации по темата избори, консултирам различни правителства, работя това от 20 г. И всъщност едиственото място, където го правя пробоно и за нас като общество, за да имаме едни добри избори, е България. Моята цел е тези, които ни управляват, да бъдат тези, за които ние сме гласували. Честните избори са основен приоритет на това правителство, опазването на вота е моя кауза номер едно."