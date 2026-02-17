БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Измама за 10 млн. евро в Лувъра: Разкриха престъпна група, продавала едни и същи билети на различни посетители

от БНТ , Източник: БНР
По света
Вероятно част от постъпленията са инвестирани в недвижими имоти във Франция и Дубай

Лувъра
Снимка: БТА
Френската полиция е арестувала престъпна група, която е извършвала билетни измами в "Лувъра" на стойност 10 милиона евро. Това съобщи изданието Art Newspaper. Във вторник са задържани 9 души, сред които и организаторът на схемата, като двама от тях са музейни работници. Групата е била наблюдавана от края на 2024 година, когато разследващите са засекли влизане на 20 туристически групи дневно в културната институция, чрез многократно използване на един и същи билет.

Разследването е стартирало след сигнал подаден от ръководството на музея заради "честото присъствие на двама китайски екскурзоводи", които многократно използвали едни и същи билети за различни посетители, за да избегнат плащане на такси. Според разследващите измамата е довела до загуби, които възлизат на 10 милиона евро. Разследващите предполагат, че схемата е започнала преди 10 години. Прокуратурата в Париж потвърди, че са иззети над 957 000 евро в брой, включително 67 000 евро в чуждестранна валута, както и 486 000 евро по банкови сметки. Част от постъпленията се смята, че са инвестирани в недвижими имоти във Франция и Дубай.

Едно от задържаните лица остава под стража в съответствие с прокурорските разпореждания. Той е използвал фалшиви документи, участвал е в пране на пари и е подпомагал свободното преминаване на туристически групи през пропускателните пунктове. Полицията е започнала и проверка във Версайския дворец, по подозрение, че схемата се извършва успоредно и там.

Разкриването на това престъпление се случва във време, когато музеят е под силен обществен натиск. Миналата седмица теч причини повреда на част от картините в една от залите на "Лувъра", а през октомври миналата година беше извършен зрелищен обир на бижута, на стойност 88 милиона евро, като те все още не са открити.

#10 млн. евро #групи #препродаване #билети #лувър #измами

