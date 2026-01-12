БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проучване разкрива как наваксването на съня през уикенда влияе на младите хора
Слушай новината

Наваксването на съня през уикендите може да има добър ефект върху психичното здраве на тийнейджъри и млади хора, показва ново проучване на Университета на Орегон и Медицинския университет към Държавния университет на Ню Йорк.

Според изследването младежи на възраст между 16 и 24 години, които спят повече през почивните дни, за да компенсират недоспиването през седмицата, съобщават значително по-рядко за симптоми на депресия. В сравнение с тези, които не си наваксват съня, рискът от депресивни състояния е с около 41 процента по-нисък.

Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Affective Disorders и потвърждават колко важен е сънят за емоционалното състояние на младите хора.

Изследването анализира данни от национално проучване в САЩ за периода 2021–2023 година. Участниците разказвали колко часа спят през учебните дни и колко през уикендите, както и как се чувстват емоционално. Учените изчислили така наречения „сън за наваксване“ като разлика между съня през почивните дни и този през седмицата.

Експертите обясняват, че при тийнейджърите биологичният часовник се измества и те по естествен начин започват да заспиват по-късно. Това често влиза в конфликт с ранното начало на учебния ден и води до хронично недоспиване.

„Много млади хора по природа са по-скоро нощни сови, а не ранобудни,“ обяснява Мелинда Кейсмент, съавтор на проучването. Според нея това е една от причините специалистите да подкрепят по-късно начало на училищните занятия.

