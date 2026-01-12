Проучване разкрива как наваксването на съня през уикенда влияе на младите хора

Наваксването на съня през уикендите може да има добър ефект върху психичното здраве на тийнейджъри и млади хора, показва ново проучване на Университета на Орегон и Медицинския университет към Държавния университет на Ню Йорк.

Според изследването младежи на възраст между 16 и 24 години, които спят повече през почивните дни, за да компенсират недоспиването през седмицата, съобщават значително по-рядко за симптоми на депресия. В сравнение с тези, които не си наваксват съня, рискът от депресивни състояния е с около 41 процента по-нисък.

Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Affective Disorders и потвърждават колко важен е сънят за емоционалното състояние на младите хора.

Изследването анализира данни от национално проучване в САЩ за периода 2021–2023 година. Участниците разказвали колко часа спят през учебните дни и колко през уикендите, както и как се чувстват емоционално. Учените изчислили така наречения „сън за наваксване“ като разлика между съня през почивните дни и този през седмицата.

Експертите обясняват, че при тийнейджърите биологичният часовник се измества и те по естествен начин започват да заспиват по-късно. Това често влиза в конфликт с ранното начало на учебния ден и води до хронично недоспиване.

„Много млади хора по природа са по-скоро нощни сови, а не ранобудни,“ обяснява Мелинда Кейсмент, съавтор на проучването. Според нея това е една от причините специалистите да подкрепят по-късно начало на училищните занятия.