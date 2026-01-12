Рекордно ниски температури в Родопите тази сутрин

Много ниски температури бяха измерени тази сутрин в Родопите. В района на Рожен термометрите показаха минус 14,6 градуса, съобщиха от метеорологичната станция на върха. Снежната покривка на Роженските поляни е около 18 сантиметра.

Още по-студено е било в Пампорово, където са отчетени минус 15 градуса, информират от Планинската спасителна служба в курорта.

Заради зимните условия остава ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщават от Областното пътно управление – Смолян.

Пътищата в област Смолян са проходими, но при зимни условия. В района на вчерашното свлачище край Широка лъка на пътя Смолян – Девин движението е ограничено и се осъществява само в едната пътна лента. Шофьорите трябва да карат внимателно и да са подготвени за студ и сняг.