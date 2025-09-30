Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол за мъже. Официалната церемония ще се проведе в сряда, 1-ви октомври, от 11:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Освен състезателите от националния отбор, президентът Радев ще удостои с почетни плакети треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Тази сутрин националите се пробраха в родината с правителствения самолет, който ги чака в Истанбул след дългия полет от Филипините. В 17:30 часа пък има специално организирано грандиозно посрещане от феновете, като събитието ще бъде пред „Св. Александър Невски“ в столицата.