Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Церемонията ще се проведе в сряда в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

президентът румен радев поздравява доналд тръмп случай националния празник сащ
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол за мъже. Официалната церемония ще се проведе в сряда, 1-ви октомври, от 11:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Освен състезателите от националния отбор, президентът Радев ще удостои с почетни плакети треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Тази сутрин националите се пробраха в родината с правителствения самолет, който ги чака в Истанбул след дългия полет от Филипините. В 17:30 часа пък има специално организирано грандиозно посрещане от феновете, като събитието ще бъде пред „Св. Александър Невски“ в столицата.

#Български национален отбор по волейбол за мъже #Румен Радев

