Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години започна по отличен начин участието си в квалификационния турнир за Европейското първенство, който се провежда в черногорската столица Подгорица.

В първия си мач от група B възпитаниците на селекционера Мирослав Живков показаха характер и стабилност, като обърнаха Гърция за победа с 3:1 гейма (18:25, 25:21, 25:23, 25:17). След колеблив старт и загуба на първата част, българските волейболисти намериха ритъма си, подобриха играта си на сервис и блокада и постепенно наложиха превъзходството си.

Успехът дава важен психологически тласък на младите „лъвове“ преди следващото предизвикателство – сблъсък със Сърбия. Двубоят е насрочен за понеделник от 21:30 часа и се очаква да бъде ключов в битката за местата на полуфиналите.

По регламент първите два тима от всяка група продължават към полуфиналната фаза на турнира. В група A сили мерят домакините от Черна гора заедно със съставите на Турция, Румъния и Косово.

Квалификацията е с изключително висок залог, тъй като само победителят в турнира ще си осигури директно участие на Европейското първенство за тази възраст – Евроволей 2026, което ще се проведе между 7 и 18 юли в Италия. Отборите, завършили на следващите четири позиции в крайното класиране на зоналния турнир на Балканската волейболна асоциация, ще получат шанс да продължат във втория кръг на пресявките в края на март.