БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на селекционера Мирослав Живков показаха характер и стабилност, като обърнаха Гърция за победа с 3:1 гейма.

България U18 волейбол
Снимка: БФ Волейбол
Слушай новината

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години започна по отличен начин участието си в квалификационния турнир за Европейското първенство, който се провежда в черногорската столица Подгорица.

В първия си мач от група B възпитаниците на селекционера Мирослав Живков показаха характер и стабилност, като обърнаха Гърция за победа с 3:1 гейма (18:25, 25:21, 25:23, 25:17). След колеблив старт и загуба на първата част, българските волейболисти намериха ритъма си, подобриха играта си на сервис и блокада и постепенно наложиха превъзходството си.

Успехът дава важен психологически тласък на младите „лъвове“ преди следващото предизвикателство – сблъсък със Сърбия. Двубоят е насрочен за понеделник от 21:30 часа и се очаква да бъде ключов в битката за местата на полуфиналите.

По регламент първите два тима от всяка група продължават към полуфиналната фаза на турнира. В група A сили мерят домакините от Черна гора заедно със съставите на Турция, Румъния и Косово.

Квалификацията е с изключително висок залог, тъй като само победителят в турнира ще си осигури директно участие на Европейското първенство за тази възраст – Евроволей 2026, което ще се проведе между 7 и 18 юли в Италия. Отборите, завършили на следващите четири позиции в крайното класиране на зоналния турнир на Балканската волейболна асоциация, ще получат шанс да продължат във втория кръг на пресявките в края на март.

#Национален отбор на България по волейбол за мъже до 18 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Национални отбори

България започва участието си в европейските квалификации по волейбол за мъже до 18 г.
България започва участието си в европейските квалификации по волейбол за мъже до 18 г.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
2025 - годината, в която волейболът обедини България 2025 - годината, в която волейболът обедини България
Чете се за: 05:32 мин.
Мачът между България и Полша от Евроволей 2026 е разпродаден Мачът между България и Полша от Евроволей 2026 е разпродаден
Чете се за: 01:37 мин.
Волейболът окупира Топ 10 за Най-добър млад спортист на България за 2025 година Волейболът окупира Топ 10 за Най-добър млад спортист на България за 2025 година
Чете се за: 01:40 мин.
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:52 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ