Отборите на Марица, Левски и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.

Шампионките за последните 11 години Марица спечелиха без никакви проблеми с 3:0 (25:12, 25:8, 25:12) гейма като гости на Славия и записаха втора чиста победа над този съперник.

Пловдивчанки, които завършиха редовния сезон с 18 победи в 18 и само два загубени гейма, ще срещнат на полуфиналите състава на ЦСКА.

"Червените" елиминираха тима на Марица 2022 след 3:0 (25:16, 25:21, 25:7) гейма в Пловдив. И тук, както и на мача между Славия и Марица, интрига нямаше, като единственият по-завързан гейм се оказа вторият, в който ЦСКА допусна преднина от 22:15 да бъде стопена до 24:21.

Сред най-добрите четири ще бъде и тимът на Левски. "Сините", които завършиха на второ място в редовния сезон, победиха като гост състава на Драгоман с 3:0 (25:16, 25:21, 25:13). За разлика от първата среща в София, в която "драконите" взеха един гейм, сега те нямаха тази възможност.

В полуфиналите Левски ще очаква победителя от двойката между ЦПВК и Миньор Перник. Втората среща е тази вечер в Перник, а първият мач завърши с успех на ЦПВК с 3:0 гейма.