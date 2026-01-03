БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България започва участието си в европейските квалификации по волейбол за мъже до 18 г.

"Трикольорите" са в група "В" заедно с отборите на Сърбия и Гърция.

Волейболните национали до 18 години започват квалификациите за европейското първенство през 2026 година. "Трикольорите" са в група "В" заедно с отборите на Сърбия и Гърция, а двубоите ще се проведат в Подгорица (Черна Гора).

Първите два отбора се класират за полуфиналите, където ще срещнат най-добрите два тима от група "A" (Черна гора, Турция, Румъния и Косово). Елиминационните срещи са предвидени за 6 януари.

В сряда (7 януари) ще се изиграят финалът и срещата за третото място, които ще определят крайното класиране. Само победителят в квалификацията печели директно право участие на европейското първенство. Останалите отбори ще продължат към допълнителна квалификация през пролетта.

Програма на България:
4 януари, 16:30 часа: Гърция - България
5 януари, 21:30 часа: България - Сърбия

