Илияна Йотова: Българските волейболисти ни накараха да се почувстваме обединени

Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда - да се почувстваме обединени, заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя ще участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.

"Момчетата ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени, да се почувстваме в едно, да имаме смелост, самочувствие, дързост, да имаме достатъчно хладнокръвие да се борим с трудностите, дори когато победата изглежда невъзможна", коментира Йотова.

"Този ден накара целия свят да заговори за българския спорт. Нека не забравяме шестата световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух", каза още вицепрезидентът.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се прибира в София след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали.

БНТ ще ви направи свидетели на тяхното пристигане със специално студио!