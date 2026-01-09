Черно море надви Монтана в петгеймова драма

Черно море записа втори успех през сезона в Националната волейболна лига за мъже. „Моряците“ оцеляха срещу Монтана след 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8) на свой терен в мач от 12-ия кръг.

Двубоят в зала "Христо Борисов" премина през куп обрати, но в последните две части играчите на Черно море имаха сериозно предимство, което наклони везните в тяхна полза.

Много силен мач за победителите направи Марсел Гиндон, който реализира впечатляващите 27 точки. С още 23 се включи Симеон Димитров, а Майкъл Донован реализира 15.

За Монтана Александър Митков бе най-резултатен със 17 точки, докато Кристиан Вълчак добави 14.

В класирането Черно море е на девето място със 7 точки, докато Монтана е на осма позиция с 14 точки.