БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Черно море надви Монтана в петгеймова драма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Втори успех за „моряците“ във волейболния ни елит.

Черно море надви Монтана в петгеймова драма
Снимка: БТА
Слушай новината

Черно море записа втори успех през сезона в Националната волейболна лига за мъже. „Моряците“ оцеляха срещу Монтана след 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8) на свой терен в мач от 12-ия кръг.

Двубоят в зала "Христо Борисов" премина през куп обрати, но в последните две части играчите на Черно море имаха сериозно предимство, което наклони везните в тяхна полза.

Много силен мач за победителите направи Марсел Гиндон, който реализира впечатляващите 27 точки. С още 23 се включи Симеон Димитров, а Майкъл Донован реализира 15.

За Монтана Александър Митков бе най-резултатен със 17 точки, докато Кристиан Вълчак добави 14.

В класирането Черно море е на девето място със 7 точки, докато Монтана е на осма позиция с 14 точки.

#Национална волейболна лига 2025/2026 #ВК Черно море #ВК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Волейбол

В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов
В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов
Георги Сеганов и Алания продължават към осминафиналите за Купата на CEV Георги Сеганов и Алания продължават към осминафиналите за Купата на CEV
Чете се за: 00:45 мин.
Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК Люблин с драматична победа над Кнак Рьозеларе във волейболната Шампионска лига Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК Люблин с драматична победа над Кнак Рьозеларе във волейболната Шампионска лига
Чете се за: 01:37 мин.
София ще бъде домакин на квалификация за европейското първенство за жени под 18 години София ще бъде домакин на квалификация за европейското първенство за жени под 18 години
Чете се за: 01:22 мин.
Дунав се подсили с хърватския посрещач Дунав се подсили с хърватския посрещач
Чете се за: 00:55 мин.
Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ