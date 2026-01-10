БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият волейболен национал Николай Николов се завръща в ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

За последно 39-годишният волейболист бе част от състава на Дея спорт (Бургас).

Николай Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Втори трансфер в редиците на ЦСКА преди началото на втория полусезон. След като преди няколко дни "червените" подписаха със Спас Байрев, днес стана ясно, че селекцията на Александър Попов ще подсили бившият национал Николай Николов.

Николов носи екипа на "армейците" през сезон 2009/2010. След това продължава кариерата си в чужбина, като играе в Италия, Иран, Русия. За последно 39-годишният волейболист бе част от състава на Дея спорт (Бургас).

Николов е един от най-добрите български центрове, като в кариерата си е печелил титли с ЦСКА и Нефтохимик, както и Купата на CEV с руския Белогорие (Белгород) през 2018 г..

Бившият национал може да дебютира за ЦСКА още днес, когато тимът приема Дея спорт в мач от 12-и кръг в Супер Волей. Двубоят ще се играе от 19:00 ч. в зала "Христо Ботев" в столицата.

# Николай Николов #ВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
2
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
4
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)
6
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Български волейбол

Георги Сеганов и Алания продължават към осминафиналите за Купата на CEV
Георги Сеганов и Алания продължават към осминафиналите за Купата на CEV
Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК Люблин с драматична победа над Кнак Рьозеларе във волейболната Шампионска лига Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК Люблин с драматична победа над Кнак Рьозеларе във волейболната Шампионска лига
Чете се за: 01:37 мин.
София ще бъде домакин на квалификация за европейското първенство за жени под 18 години София ще бъде домакин на квалификация за европейското първенство за жени под 18 години
Чете се за: 01:22 мин.
Дунав се подсили с хърватския посрещач Дунав се подсили с хърватския посрещач
Чете се за: 00:55 мин.
Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор
Чете се за: 01:42 мин.
Левски показа характер, но приключи за Купата на CEV Левски показа характер, но приключи за Купата на CEV
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“ Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
По света
160 машини са в готовност да почистват София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ