Бившият волейболен национал Николай Николов се завръща в ЦСКА

Втори трансфер в редиците на ЦСКА преди началото на втория полусезон. След като преди няколко дни "червените" подписаха със Спас Байрев, днес стана ясно, че селекцията на Александър Попов ще подсили бившият национал Николай Николов.

Николов носи екипа на "армейците" през сезон 2009/2010. След това продължава кариерата си в чужбина, като играе в Италия, Иран, Русия. За последно 39-годишният волейболист бе част от състава на Дея спорт (Бургас).

Николов е един от най-добрите български центрове, като в кариерата си е печелил титли с ЦСКА и Нефтохимик, както и Купата на CEV с руския Белогорие (Белгород) през 2018 г..

Бившият национал може да дебютира за ЦСКА още днес, когато тимът приема Дея спорт в мач от 12-и кръг в Супер Волей. Двубоят ще се играе от 19:00 ч. в зала "Христо Ботев" в столицата.