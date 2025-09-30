Гледайте по БНТ 1 грандиозното посрещане на световните вицешампиони по волейбол

БНТ 1 ще ви направи свидетели днес на грандиозното завръщане на българския национален отбор по волейбол за мъже, който завоюва сребърните медали на световното първенство във Филипините.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще бъде първото официално лице, което ще поздрави лично националните волейболисти. Пешев замина за турския мегаполис Истанбул, където ще посрещне селекцията на Джанлоренцо Бленджини, с които ще се пробере с правителствения самолет към родна земя.

Иван Пешев: Момчетата постигнаха нещо уникално и заслужават подобаващо посрещане

В 10:00 ч. започва специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено именно на прибирането на националите.

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.

В 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".

Как преминава подготовката за събитието днес вижте във видеото!