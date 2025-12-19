Депутатите излизат във ваканция до 10 януари

Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари, съгласно правилника за работа на Народното събрание, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов след края на парламентарния контрол.

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9.00 часа, добави той и пожела на всички весели празници.

Преди да закрие заседанието Ангелов съобщи, че съгласно правилника на НС и във връзка с подаденото заявление на Андрей Чорбанов за напускане на групата на "Има такъв народ", който обаче остава нечленуващ в парламентарна група народен представител, Чорбанов се освобождава като председател и член на комисията по образование и като член на здравната комисия.