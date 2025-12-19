БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите излизат във ваканция до 10 януари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Снимка: БТА
Слушай новината

Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари, съгласно правилника за работа на Народното събрание, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов след края на парламентарния контрол.

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9.00 часа, добави той и пожела на всички весели празници.

Преди да закрие заседанието Ангелов съобщи, че съгласно правилника на НС и във връзка с подаденото заявление на Андрей Чорбанов за напускане на групата на "Има такъв народ", който обаче остава нечленуващ в парламентарна група народен представител, Чорбанов се освобождава като председател и член на комисията по образование и като член на здравната комисия.

# Народно събрание #ваканция #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
1
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
3
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Нов протест в центъра на София
4
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува "за" на първо четене
6
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Политика

Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ"
Чете се за: 00:22 мин.
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
Чете се за: 01:25 мин.
Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност
Чете се за: 02:27 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко града в...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ