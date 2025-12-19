БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Директорът на турнира "Звезди на бъдещето" сподели, че надпреварата се радва на голям интерес.

атанас гаров инвестирането младите печелившият модел работа
Директорът на турнира "Звезди на бъдещето" Атанас Гаров е уверен, че инвестицията на време и ресурси в младите волейболисти е модел на работа, който си заслужава и рано или късно се отплаща.

Спортният директор и основен организатор на турнира отбеляза, че петото издание на турнира е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

"Очакванията си, че този турнир ще бъде на изключително високо ниво. Такава беше и целта, когато създадохме този формат. Целим да дадем възможност на българските отбори да мерят сили с най-добрите в Европа. Правим това, което смятаме, че е правилно. Инвестираме в младите. Изграждаме бъдещите звезди на този спорт. В Левски това е стратегията - фокусираме се върху школата. Тя да е гръбнак на мъжкия и женския отбор и националните отбори", сподели той в интервю за БНТ.

Редица европейски отбори желаят да участват в турнира, макар организаторите му да не могат да посрещнат всички желаещи.

"През последните години има много желаещи от цяла Европа да се включат в турнира. Има повече желаещи, отколкото можем да посрещнем. Надяваме се да продължим пътя, който сме започнали. От самото начало на работа зададохме този път - да инвестираме в подрастващите. Това е печеливш модел. Той е по-бавен и труден, но дава резултат", добави Гаров.

Директорът на турнира отправи и пожелание към зрителите на БНТ преди предстоящите празници.

"Да са здрави. Пожелавам им приятна и успешна 2026-а година. Да се опитваме всички да надграждаме", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото.

