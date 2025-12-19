Официално откриха международния турнир по волейбол "Звезди на бъдещето"

Международният волейболен турнир „Звезди на бъдещето“, организиран от волейболен клуб Левски София, бе официално открит днес в спортна зала „Левски София“. На церемонията присъстваха множество официални гости, сред които Любомир Ганев - президент на Българската федерация по волейбол, Атанас Гаров - турнирен директор, Владимир Николов и Давид Давидов - двамата президенти на ВК Левски София, които заедно изразиха своята подкрепа към развитието на младите таланти във волейбола.

Сред гостите бяха състезателите на клуба и национали в различните гарнитури - Дамян Колев и Стоил Палев.

За пета поредна година София е домакин на престижната надпревара за момчета и момичета до 16 години, която се утвърди като едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти. Турнирът се провежда от 19 до 21 декември в спортна зала „Левски София“, а входът за зрителите е свободен.

В тазгодишното издание участват общо 12 отбора - 7 чуждестранни и 5 български, което отново подчертава международния характер и високата конкуренция на надпреварата.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски. В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

Турнирът „Звезди на бъдещето“ е създаден с идеята да даде възможност на младите български волейболисти да се изправят срещу свои връстници от водещи европейски школи още в ранна възраст и така да придобият ценен международен опит. Именно това е една от основните цели на ръководството на ВК Левски София, в което Владимир Николов и Давид Давидов имат ключова роля като президенти на клуба и двигатели на неговото развитие.

„Отговорност на всички нас е да инвестираме в бъдещето на българския волейбол“, подчерта Любомир Ганев по време на церемонията, като изтъкна значението на турнира за развитието на млади състезатели и популяризирането на спорта у нас.

Спортният директор и основен организатор на турнира Атанас Гаров също отбеляза, че петото издание на турнира е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

Международният турнир продължава да се развива и да утвърждава името на България, София и волейболен клуб Левски като място, където се полагат основите на бъдещите звезди в европейския и световния волейбол.