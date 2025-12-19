БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Официално откриха международния турнир по волейбол "Звезди на бъдещето"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Турнирът представлява едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти.

Звезди на бъдещето
Снимка: Sport PR Events Managment
Слушай новината

Международният волейболен турнир „Звезди на бъдещето“, организиран от волейболен клуб Левски София, бе официално открит днес в спортна зала „Левски София“. На церемонията присъстваха множество официални гости, сред които Любомир Ганев - президент на Българската федерация по волейбол, Атанас Гаров - турнирен директор, Владимир Николов и Давид Давидов - двамата президенти на ВК Левски София, които заедно изразиха своята подкрепа към развитието на младите таланти във волейбола.

Сред гостите бяха състезателите на клуба и национали в различните гарнитури - Дамян Колев и Стоил Палев.

За пета поредна година София е домакин на престижната надпревара за момчета и момичета до 16 години, която се утвърди като едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти. Турнирът се провежда от 19 до 21 декември в спортна зала „Левски София“, а входът за зрителите е свободен.

В тазгодишното издание участват общо 12 отбора - 7 чуждестранни и 5 български, което отново подчертава международния характер и високата конкуренция на надпреварата.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски. В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

Турнирът „Звезди на бъдещето“ е създаден с идеята да даде възможност на младите български волейболисти да се изправят срещу свои връстници от водещи европейски школи още в ранна възраст и така да придобият ценен международен опит. Именно това е една от основните цели на ръководството на ВК Левски София, в което Владимир Николов и Давид Давидов имат ключова роля като президенти на клуба и двигатели на неговото развитие.

„Отговорност на всички нас е да инвестираме в бъдещето на българския волейбол“, подчерта Любомир Ганев по време на церемонията, като изтъкна значението на турнира за развитието на млади състезатели и популяризирането на спорта у нас.

Спортният директор и основен организатор на турнира Атанас Гаров също отбеляза, че петото издание на турнира е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

Международният турнир продължава да се развива и да утвърждава името на България, София и волейболен клуб Левски като място, където се полагат основите на бъдещите звезди в европейския и световния волейбол.

#Волейболен турнир "Звезди на бъдещето"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Волейбол

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13
ВК ЦСКА привлече Спас Байрев ВК ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 01:17 мин.
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите
Чете се за: 01:45 мин.
Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 00:27 мин.
Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ