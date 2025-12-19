БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Въвеждат се ограничения в движението на товарни автомобили в началото и в края на почивните дни

контрол пътя допълни екипи пътна полиция следят трафика празничните дни
Снимка: БГНЕС/Архив
Още днес ще бъдат поставени допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и около търговските центрове, така че да се контролира движението. Това заяви началникът на сектор "Пътен контрол и осигуряване на мероприятия" към отдел "Пътна полиция" в СДВР Светослав Величков.

Той обясни, че съвместно с експертите от "Управление и анализ на трафика" към Столична община, ще контролират трафика по кръстовищата, с помощта на камери. Там, където няма камери, ще има намеса от "Пътна полиция". Трафикът днес е нормален, но очакваме да се засили в рамките на деня, обясни Величков и допълни, че в последния работен ден и в първия почивен - 24 декември, от полицията очакват да се засили осезаемо движението по пътищата.

На 4 януари ще има ограничение за камиони в посока към София на магистрали "Струма", "Тракия" и "Хемус". Целта е облекчаване на трафика, тъй като се очаква интензивно движение на леки автомобили. В района на магистрала "Струма" при пътен възел "Симитли" ще бъде въведено реверсивно движение на 22 и 23 декември. В посока Кулата ще има две ленти, а по преценка на "Пътна полиция" може да бъде въведено реверсивно движение в посока София.

Въвежда се забрана за камиони над 12 тона на 23 и 30 декември. Тогава движението ще бъде ограничено между 12:00 и 22:00 часа на всички магистрали.

"Черният лед" е характерен за този сезон, но не само той крие опасности за водачите, припомни Лъчезар Близнаков от отдел "Пътна полиция" към ГДНП. Сега температурите рано сутрин и вечер са много различни от тези през деня и създават различни условия за движение. Водачите трябва да са внимателни, когато се движат по пътищата, призова той. Служителите на МВР са на пътищата, така че да обезпечим спокойното предвижване по празниците. Разчитаме водачите за разбиране, толерантност и едно спокойно движение по пътищата, допълни Близнаков.

снимки: БГНЕС

