340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Българският национал може да смени първенството след сезона.

симеон николов локомотив новосибирск нямат спиране русия
Снимка: Локомотив-Новосибирск
Локомотив Новосибирск направи важна крачка в битката на върха, след като спечели гостуването си на Динамо-Урал в Уфа с 3:1 гейма. Тимът на Пламен Константинов, воден на игрището от разпределителя Симеон Николов, показа характер в ключовите моменти и си тръгна с ценен успех.

Гостите започнаха убедително и доминираха напълно в първата част, но във втория гейм срещнаха сериозна съпротива. Въпреки това Локомотив успя да удържи напрежението и да поведе с 2:0. Домакините се върнаха в мача в третия гейм, когато рано натрупаха сериозен аванс и, макар Новосибирск да стопи пасива в края, Динамо-Урал успя да удължи двубоя.

Четвъртата част предложи нова доза драма – домакините отново диктуваха темпото, но Локомотив демонстрира хладнокръвие и класа в решителните разигравания, за да затвори мача при 25:22.

С успеха Локомотив излезе на второ място във временното класиране, изравнявайки се по точки с лидера Зенит-Казан и изпреварвайки Зенит Санкт Петербург, което допълнително нажежи интригата в шампионата.

След мача обаче фокусът се измести и извън игрището. Пламен Константинов загатна за възможна промяна на поста разпределител, като призна, че бъдещето на Симеон Николов в отбора не е напълно ясно. Българският специалист потвърди, че Локомотив води разговори с аржентинската звезда Лусиано Де Чеко и при евентуална раздяла с Николов е възможна рокада след края на сезона.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

