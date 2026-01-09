В Локомотив Новосибирск са готови със заместник на Симеон Николов

Локомотив Новосибирск направи важна крачка в битката на върха, след като спечели гостуването си на Динамо-Урал в Уфа с 3:1 гейма. Тимът на Пламен Константинов, воден на игрището от разпределителя Симеон Николов, показа характер в ключовите моменти и си тръгна с ценен успех.

Гостите започнаха убедително и доминираха напълно в първата част, но във втория гейм срещнаха сериозна съпротива. Въпреки това Локомотив успя да удържи напрежението и да поведе с 2:0. Домакините се върнаха в мача в третия гейм, когато рано натрупаха сериозен аванс и, макар Новосибирск да стопи пасива в края, Динамо-Урал успя да удължи двубоя.

Четвъртата част предложи нова доза драма – домакините отново диктуваха темпото, но Локомотив демонстрира хладнокръвие и класа в решителните разигравания, за да затвори мача при 25:22.

С успеха Локомотив излезе на второ място във временното класиране, изравнявайки се по точки с лидера Зенит-Казан и изпреварвайки Зенит Санкт Петербург, което допълнително нажежи интригата в шампионата.

След мача обаче фокусът се измести и извън игрището. Пламен Константинов загатна за възможна промяна на поста разпределител, като призна, че бъдещето на Симеон Николов в отбора не е напълно ясно. Българският специалист потвърди, че Локомотив води разговори с аржентинската звезда Лусиано Де Чеко и при евентуална раздяла с Николов е възможна рокада след края на сезона.