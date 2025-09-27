БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
16018
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Запази

Вторият полуфинал между Полша и настоящият световен шампион Италия ще започне в 13:30 часа българско време

живо чехия българия първи полуфинал световното първенство волейбол
Слушай новината

България ще играе с Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол за мъже в Пасай Сити във Филипините. Мачът започва в 9:30 часа българско време.

Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

България достигна до финалната четворка на Мондиала за пръв път от 2006 година насам след победа с 3:2 гейма над състава на САЩ.

Преди 19 години отборът ни спечели бронз в Япония. Тогава бяхме спрени от Полша на крачка от финала. „Лъвовете“ имат едно сребро до момента от далечната 1970 година, когато губят от Западна Германия на домашния шампионат. Мъжкият ни тим има още три бронзови отличия от световно първенство – през 1949, 1952 и 1986 година.

Сега мечтаем не само за класиране на втори финал, но и за историческо първо злато. България на Джанлоренцо Бленджини започна уверено на първенството, печелейки убедително и трите си двубоя от груповата фаза на турнира срещу Германия, Словения и Чили. Последва саморазправа с Португалия навръх Деня на Независимостта, преди да дойде епичният обрат срещу САЩ в 1/4-финалите. Националите ни губеха с 0:2 гейма, но събраха сили, за да постигнат феноменален успех над селекцията на Карч Кирали.

От своя страна Чехия, която няма медал (два златни и четири сребърни отличия, но по време на периода си като Чехословакия), играе също силно във Филипините. Чехите прескочиха група с трикратните първенци на планетата Бразилия, а на осминафиналите и четвъртфиналите дадоха само един гейм съответно на Тунис и Иран.

Днес италианският стратег Джанлоренцо Бленджини извежда младия тим на България срещу Чехия в първия полуфинал във Филипините. 53-годишният специалист е олимпийски вицешампион с националния тим на Италия от Рио 2016. Има сребърен медал от Световната купа в Япония (2015) и бронз от Европейското първенство в Италия и България (2015).
Още преди няколко години Бленджини забеляза огромния потенциал на младите български таланти и изрази желание да води нашия отбор. През май 2024 г. пое кормилото и днес България излиза за място на финала!

Сърце, душа за България!

Свързани статии:

Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
България победи Чехия с 3:1 в първия полуфинал на световното...
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини САЩ в мач, в който...
Чете се за: 04:22 мин.
#Национален отбор на Чехия по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Спорт

Весела Лечева: Благодарим Ви, невероятни български момчета!
Весела Лечева: Благодарим Ви, невероятни български момчета!
ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство
Чете се за: 01:15 мин.
Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио
Чете се за: 01:17 мин.
Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион „Юнак“ Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион „Юнак“
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село" Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в комплекс "Царско село"
Чете се за: 03:20 мин.
Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ