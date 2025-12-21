Кирил Десподов не игра при успеха на ПАОК над Панатинайкос

ПАОК победи Панатинайкос с 2:0 в мач от 15-ия кръг на гръцката Суперлига. Кирил Десподов остана неизползвана резерва.

Домакините откриха резултата на стадион "Тумба" в Солун в 39-ата минута. Удар на Янис Константелиас се отби от тялото на Ахмед Туба и попадна във вратата на Костас Коцарис.

Удар в гредата попречи на "черно-белите" да стигнат до нов гол преди паузата.

След почивката възпитаниците на Разван Луческу удвоиха преднината си. Анестис Миту подпечата успеха на тима си, като засече с глава центриране от ъглов удар на Андрия Живкович.

ПАОК се изкачи до второто място в класирането с актив от 35 пункта. Панатинайкос остава на 6-ата позиция в подреждането с 22 точки.