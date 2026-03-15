Овиедо победи Валенсия, но остава на последното място в Ла Лига

Овиедо победи Валенсия с 1:0 в мач от 28-ия кръг на испанското първенство, но въпреки успеха остана на последното място в класирането на Ла Лига.

Тимът от Астурияс записа едва четвъртата си победа през сезона и събра 21 точки, като продължава да изостава на пет от намиращия се над чертата на изпадащите Елче.

Единственият гол в срещата падна след около половин час игра. Давид Костас получи топката в наказателното поле и я изпрати под напречната греда, за да донесе успеха на домакините. За 30-годишния централен защитник това беше първото попадение през сезона в Ла Лига.

След почивката футболистите на Овиедо стигнаха до още едно попадение, но то беше отменено.

От своя страна Валенсия не успя да създаде нито едно чисто голово положение и допусна 12-а загуба през сезона, която оставя „прилепите“ на 13-ата позиция с 32 точки.

В другите срещи от кръга Жирона победи Атлетик Билбао с 3:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Хетафе с 1:0. Лидер в класирането е Барселона с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63.