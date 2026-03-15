Овиедо победи Валенсия, но остава на последното място в Ла Лига

Давид Костас донесе успеха на тима от Астурияс, който записа първа победа от шест мача

Снимка: Официален X профил на Реал Овиедо
Овиедо победи Валенсия с 1:0 в мач от 28-ия кръг на испанското първенство, но въпреки успеха остана на последното място в класирането на Ла Лига.

Тимът от Астурияс записа едва четвъртата си победа през сезона и събра 21 точки, като продължава да изостава на пет от намиращия се над чертата на изпадащите Елче.

Единственият гол в срещата падна след около половин час игра. Давид Костас получи топката в наказателното поле и я изпрати под напречната греда, за да донесе успеха на домакините. За 30-годишния централен защитник това беше първото попадение през сезона в Ла Лига.

След почивката футболистите на Овиедо стигнаха до още едно попадение, но то беше отменено.

От своя страна Валенсия не успя да създаде нито едно чисто голово положение и допусна 12-а загуба през сезона, която оставя „прилепите“ на 13-ата позиция с 32 точки.

В другите срещи от кръга Жирона победи Атлетик Билбао с 3:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Хетафе с 1:0. Лидер в класирането е Барселона с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63.

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
4
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
5
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Европейски футбол

Монако победи Брест и записа пети пореден успех в Лига 1
Монако победи Брест и записа пети пореден успех в Лига 1
Манчестър Сити сгреши срещу Уест Хем и изостана още в битката за титлата Манчестър Сити сгреши срещу Уест Хем и изостана още в битката за титлата
Чете се за: 01:37 мин.
Реал разгроми Елче, Арда вкара много зад центъра Реал разгроми Елче, Арда вкара много зад центъра
Чете се за: 01:22 мин.
Бога донесе втора поредна победа на Ювентус Бога донесе втора поредна победа на Ювентус
Чете се за: 02:20 мин.
Два късни гола донесоха успех на Арсенал срещу Евертън Два късни гола донесоха успех на Арсенал срещу Евертън
Чете се за: 01:37 мин.
Наполи с обрат след почивката Наполи с обрат след почивката
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
