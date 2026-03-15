Монако победи Брест и записа пети пореден успех в Лига 1

Отборът на Монако победи Брест с 2:0 като домакин в среща от 26-ия кръг на френската Лига 1.

Монегаските поведоха в 19-ата минута, когато Фоларин Балогун се разписа и даде аванс на домакините.

Крайният резултат беше оформен в 78-ата минута, когато Александър Головин реализира второто попадение за тима от Княжеството.

С успеха Монако записа пета поредна победа в първенството и събра 43 точки, с които заема петото място във временното класиране.

Брест остава на десетата позиция с 36 точки.

По-късно в неделя Льо Авър приема Олимпик Лион, докато двубоят на шампиона Пари Сен Жермен срещу Нант беше отложен.