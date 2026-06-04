Халдун Ал Мубарак: За Пеп Гуардиола беше настъпил правилният момент да си тръгне

Председателят на Манчестър Сити призна, че този път е усетил твърдото решение на испанеца да напусне и затова не е опитал да го разубеди
Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак разкри, че е бил убеден в решението на Пеп Гуардиола да напусне клуба след края на сезона и затова не е предприел обичайните опити да го убеди да остане.
Испанският специалист сложи край на десетгодишния си престой начело на „гражданите“, в който изведе отбора до 20 трофея, включително шест титли във Висшата лига и триумф в Шампионската лига. Въпреки че имаше още една година от договора си, Гуардиола обяви, че клубът се нуждае от „нова енергия“ и ново начало.
В традиционното си годишно обръщение към привържениците Ал Мубарак призна, че през годините многократно е чувал подобни намерения от каталунския наставник, но този път ситуацията е била различна.
"Знаех го и затова не се борих. През всички тези години винаги се опитвах да го убедя да остане, защото знаех какъв ще бъде отговорът. Този път обаче той беше напълно сигурен в решението си, а и аз го осъзнавах. Това беше правилното нещо както за него, така и за всички останали“, заяви председателят на английския клуб.
Ал Мубарак разкри още, че между двамата се е изградило приятелство, което е надхвърляло чисто професионалните отношения.
"Той е повече от мениджър на този клуб. За мен е приятел. През годините станахме много близки. Не знам дали ще го признае, но често се шегувам, че бях негов психиатър. Имаше моменти, в които можеше да напусне десетки пъти, но винаги намирахме начин да продължим заедно“, каза още той.
Според Ал Мубарак Гуардиола никога не е планирал да остане толкова дълго в Манчестър Сити. Испанецът неведнъж е смятал, че цикълът му в клуба е към своя край, но в крайна сметка подновяваше договора си и продължаваше работата си.
След раздялата с един от най-успешните треньори в историята на клуба вниманието вече е насочено към избора на негов наследник. Сред основните кандидати е бившият помощник на Гуардиола Енцо Мареска.
"Моля ви само за малко търпение. Съвсем скоро ще обявим новия мениджър и всички ще бъдат спокойни, че сме избрали най-добрия възможен вариант за Манчестър Сити“, увери Ал Мубарак.