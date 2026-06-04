БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Халдун Ал Мубарак: За Пеп Гуардиола беше настъпил правилният момент да си тръгне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Председателят на Манчестър Сити призна, че този път е усетил твърдото решение на испанеца да напусне и затова не е опитал да го разубеди

Халдун Ал Мубарак: За Пеп Гуардиола беше настъпил правилният момент да си тръгне
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак разкри, че е бил убеден в решението на Пеп Гуардиола да напусне клуба след края на сезона и затова не е предприел обичайните опити да го убеди да остане.

Испанският специалист сложи край на десетгодишния си престой начело на „гражданите“, в който изведе отбора до 20 трофея, включително шест титли във Висшата лига и триумф в Шампионската лига. Въпреки че имаше още една година от договора си, Гуардиола обяви, че клубът се нуждае от „нова енергия“ и ново начало.

В традиционното си годишно обръщение към привържениците Ал Мубарак призна, че през годините многократно е чувал подобни намерения от каталунския наставник, но този път ситуацията е била различна.

"Знаех го и затова не се борих. През всички тези години винаги се опитвах да го убедя да остане, защото знаех какъв ще бъде отговорът. Този път обаче той беше напълно сигурен в решението си, а и аз го осъзнавах. Това беше правилното нещо както за него, така и за всички останали“, заяви председателят на английския клуб.

Ал Мубарак разкри още, че между двамата се е изградило приятелство, което е надхвърляло чисто професионалните отношения.

"Той е повече от мениджър на този клуб. За мен е приятел. През годините станахме много близки. Не знам дали ще го признае, но често се шегувам, че бях негов психиатър. Имаше моменти, в които можеше да напусне десетки пъти, но винаги намирахме начин да продължим заедно“, каза още той.

Според Ал Мубарак Гуардиола никога не е планирал да остане толкова дълго в Манчестър Сити. Испанецът неведнъж е смятал, че цикълът му в клуба е към своя край, но в крайна сметка подновяваше договора си и продължаваше работата си.

След раздялата с един от най-успешните треньори в историята на клуба вниманието вече е насочено към избора на негов наследник. Сред основните кандидати е бившият помощник на Гуардиола Енцо Мареска.

"Моля ви само за малко търпение. Съвсем скоро ще обявим новия мениджър и всички ще бъдат спокойни, че сме избрали най-добрия възможен вариант за Манчестър Сити“, увери Ал Мубарак.

Свързани статии:

Пеп Гуардиола на раздяла с Манчестър Сити: Сега е перфектният момент, няма да имам тази енергия всеки ден
Пеп Гуардиола на раздяла с Манчестър Сити: Сега е перфектният момент, няма да имам тази енергия всеки ден
Испанският специалист прекара 10 години начело на Манчестър Сити, а...
Чете се за: 05:57 мин.
Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след десетилетие на доминация (ВИДЕО)
Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след десетилетие на доминация (ВИДЕО)
Испанецът си тръгва в края на сезона с 20 трофея и оставя трайна...
Чете се за: 03:32 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Халдун Ал Мубарак #ФК Манчестър Сити # Пеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
3
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
5
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
6
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Европейски футбол

Ибрахима Конате: Депресията идва от сърцето и се разпространява в цялото тяло
Ибрахима Конате: Депресията идва от сърцето и се разпространява в цялото тяло
Нотингам Форест отхвърли първата оферта на Манчестър Сити за Елиът Андерсън Нотингам Форест отхвърли първата оферта на Манчестър Сити за Елиът Андерсън
Чете се за: 01:55 мин.
Байер Леверкузен повери отбора на Карлес Мартинес Новел до 2028 година Байер Леверкузен повери отбора на Карлес Мартинес Новел до 2028 година
Чете се за: 01:52 мин.
Жозе Моуриньо отнесе спора си с турските футболни власти до Европейския съд по правата на човека Жозе Моуриньо отнесе спора си с турските футболни власти до Европейския съд по правата на човека
Чете се за: 02:10 мин.
Кандидат-президент на Реал Мадрид обяви Eрлинг Холанд за бъдещо попълнение, Манчестър Сити заплаши със съдебни действия Кандидат-президент на Реал Мадрид обяви Eрлинг Холанд за бъдещо попълнение, Манчестър Сити заплаши със съдебни действия
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът на Фенербахче получи присъда заради незаконни залагания Президентът на Фенербахче получи присъда заради незаконни залагания
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ