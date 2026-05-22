БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след десетилетие на доминация (ВИДЕО)

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Испанецът си тръгва в края на сезона с 20 трофея и оставя трайна следа в историята на клуба и Висшата лига

Слушай новината

Една от най-влиятелните фигури в модерния футбол - Пеп Гуардиола обяви, че ще напусне Манчестър Сити в края на сезона, с което ще сложи край на десетгодишен период, белязан от безпрецедентни успехи и дълбока трансформация на играта в Англия.

Новината идва след месеци на спекулации около бъдещето на испанеца, който въпреки оставащата година от договора си, е взел решение да се оттегли. Последният му мач начело на "гражданите“ ще бъде срещу Астън Вила, а самият той призна, че решението е продиктувано не от конкретни обстоятелства, а от вътрешно усещане.

"Няма причина. Просто знам, че това е моето време“, сподели Гуардиола в емоционално обръщение, което ясно показва, че раздялата е личен избор, а не резултат от външен натиск.

Когато пое Манчестър Сити през 2016 година, Гуардиола застана пред предизвикателството не просто да печели трофеи, а да изгради идентичност. Десет години по-късно той оставя след себе си отбор, който не само доминира във Висшата лига, но и диктува тенденциите в световния футбол.

Под негово ръководство Сити спечели 20 трофея, включително шест титли на Англия и дългоочакваната Шампионска лига през 2023 година. Още по-впечатляващо обаче е начинът, по който тези успехи бяха постигнати. Испанецът внедри при "гражданите" стил, базиран на контрол, интелигентно движение без топка и тактическа гъвкавост.

Отборите на Гуардиола не просто печелеха, а променяха разбирането за играта. Сити се превърна в символ на модерния футбол, в който позиционната игра и колективната интелигентност са над индивидуалния блясък.

Дори в последния си сезон испанецът успя да добави нови отличия във витрината на клуба - трофеят за Купата на Лигата и ФА Къп, макар че тимът не успя да защити титлата си във Висшата лига. Това обаче по никакъв начин не засенчва мащаба на постигнатото.

Интересното е, че Гуардиола няма да се раздели напълно с клуба. Той ще остане част от структурата на City Football Group в ролята на глобален посланик, където ще участва в развитието на проекти и ще продължи да влияе върху футболната философия на организацията.

Напускането му поставя и големия въпрос кой може да наследи подобна фигура? Защото Гуардиола не е просто треньор, а архитект на цяла епоха. Наследникът му ще трябва не само да печели, но и да поддържа стандарт, който малцина в историята са достигали.

Едно е сигурно - с края на престоя на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити приключва една от най-знаковите глави в историята на английския и световния футбол.

#ФК Манчестър Сити # Пеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
5
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
6
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Европейски футбол

Майкъл Карик остава начело на Манчестър Юнайтед до 2028 година
Майкъл Карик остава начело на Манчестър Юнайтед до 2028 година
Алваро Арбелоа потвърди раздялата си с Реал Мадрид Алваро Арбелоа потвърди раздялата си с Реал Мадрид
Чете се за: 01:40 мин.
Арне Слот за Мохамед Салах: Преди раздялата ни обединява една цел - да направим Ливърпул по-силен Арне Слот за Мохамед Салах: Преди раздялата ни обединява една цел - да направим Ливърпул по-силен
Чете се за: 01:57 мин.
Европа следи Хулио Веласкес, италианци и французи с интерес към треньора на Левски Европа следи Хулио Веласкес, италианци и французи с интерес към треньора на Левски
Чете се за: 01:37 мин.
Брюж спечели титлата в Белгия за 20-и път в историята си Брюж спечели титлата в Белгия за 20-и път в историята си
Чете се за: 01:07 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ