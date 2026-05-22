Европа следи Хулио Веласкес, италианци и французи с интерес към треньора на Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на няколко клуба от италианската Серия А и френската Лига 1. Това съобщава журналистът Матео Морето, който работи съвместно с трансферния експерт Фабрицио Романо.

Julio Velázquez, que acaba de ganar la Liga bulgara con el Levski Sofia después de 17 años, está en la short-list de alguons equipos de la Ligue1 y de la Serie A. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 21, 2026

Интересът към испанския специалист идва след силните му резултати начело на "сините“ през последната година и половина. Под негово ръководство Левски спечели шампионската титла в България, с което прекъсна дългогодишната доминация на Лудогорец, а отборът се представи убедително и в европейските клубни турнири.

Веласкес не е непознат на италианския футбол, след като през 2018 година води Удинезе, макар и за кратко. Оттогава насам той натрупа значителен опит, който сега му носи признание извън България.

Испанецът обаче е обвързан с Левски с договор до 2028 година, след като поднови контракта си в средата на миналия сезон. Очаква се ръководството на клуба да направи всичко възможно да го задържи, предвид ключовата му роля в изграждането на отбора и постигнатите успехи.