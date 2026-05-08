Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Хулио Веласкес: Много съм благодарен на футболистите, от първия ден показаха невероятна отдаденост

Наставникът на Левски говори за историческата титла, вдъхновенията си и бъдещето на отбора след прекъсването на хегемонията на Лудогорец

Хулио Веласкес: Много съм благодарен на футболистите, от първия ден показаха невероятна отдаденост
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред испанското издание Mundo Deportivo, в което говори за историческия успех на „сините“, отношенията си с клубното ръководство и амбициите пред отбора.

Испанският специалист влезе в историята, след като изведе столичния гранд до първа шампионска титла от 17 години насам, с което бе прекъсната доминацията на Лудогорец.

"Много сме щастливи. Клубът не беше печелил първото място в първенството от 17 сезона, докато Лудогорец беше взел последните 14 трофея. Щастлив съм заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента, моето семейство и целия щаб. Това е плод на работата, която вършим още от миналия сезон. Успяхме да спечелим този шампионат.", заяви треньорът, спрял хегемонията

"Много съм благодарен на футболистите, защото от първия ден възприеха посланието и показаха една невероятна отдаденост. Постигнахме го четири кръга преди края на кампанията, въпреки разликите в бюджета с ЦСКА и Лудогорец. Време е да се насладим на мига, важно е да знаем как да го направим“, добави още Веласкес.

Той подчерта и значението на подкрепата от страна на клубното ръководство, като отдели специално внимание на Наско Сираков.

"Най-много помага това, че той е добър човек, почтен и уважителен. Това е изключително важно, наистина. За президента и неговото семейство мога да говоря само хубави неща заради начина, по който се отнесоха към мен и моето семейство.

Той е човек на футбола и може лесно да разбере от какво се нуждаят групата и щабът в ежедневието, а това е много важно. Същественото е чисто човешкото качество“, добави наставникът на „сините“.

Веласкес разкри и кои специалисти са оказали най-сериозно влияние върху неговото развитие като треньор.

"Като млад бях запален да гледам тренировките на Висенте Кантаторе и Пачо Матурана във Валядолид. Йохан Кройф, разбира се, е бил еталон. С течение на времето съм на мнение, че Пеп Гуардиола е на изключително високо ниво заради всичко, което е направил и продължава да прави – той промени начина на разбиране във футбола. Много ми допада и Унай Емери, защото постига резултати навсякъде и подобрява футболистите индивидуално. Към момента ми е интересно и това, което прави Франсеск Фабрегас в Комо. Обичам да се уча не само от футболни треньори, но и от специалисти в други спортове“, каза още испанецът.

Наставникът на Левски коментира и бъдещето на отбора, който ще участва в европейските клубни турнири през следващия сезон.

"Имаме договор до 2028 година и сме много щастливи тук. Голямата цел е да подготвим следващия сезон. Тази година успяхме да се класираме за Шампионската лига, въпреки че ще трябва да преминем през много квалификационни кръгове. Би било прекрасно да достигнем до групова фаза на европейски турнир, макар да знаем колко е трудно. Дори участие в Лигата на конференциите би било значимо, защото клубът не е бил в групите от близо 20 години. Това, че прегърнах и целунах съпругата и сина си на терена, беше нещо несравнимо. Видях толкова много щастливи хора – играчи, фенове, служители. Мнозина плачеха, защото това не беше просто титла, а нещо много повече. Прекъсването на хегемонията на Лудогорец придава огромна стойност на този успех“, завърши Веласкес.

Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
Лудогорец и Левски постигнаха договорка за разпределението на Сектор "Г" за двубоя в събота
