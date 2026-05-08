Хулио Веласкес: Много съм благодарен на футболистите, от първия ден показаха невероятна отдаденост

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред испанското издание Mundo Deportivo, в което говори за историческия успех на „сините“, отношенията си с клубното ръководство и амбициите пред отбора.

Испанският специалист влезе в историята, след като изведе столичния гранд до първа шампионска титла от 17 години насам, с което бе прекъсната доминацията на Лудогорец.

"Много сме щастливи. Клубът не беше печелил първото място в първенството от 17 сезона, докато Лудогорец беше взел последните 14 трофея. Щастлив съм заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента, моето семейство и целия щаб. Това е плод на работата, която вършим още от миналия сезон. Успяхме да спечелим този шампионат.", заяви треньорът, спрял хегемонията "Много съм благодарен на футболистите, защото от първия ден възприеха посланието и показаха една невероятна отдаденост. Постигнахме го четири кръга преди края на кампанията, въпреки разликите в бюджета с ЦСКА и Лудогорец. Време е да се насладим на мига, важно е да знаем как да го направим“, добави още Веласкес.

Той подчерта и значението на подкрепата от страна на клубното ръководство, като отдели специално внимание на Наско Сираков.

"Най-много помага това, че той е добър човек, почтен и уважителен. Това е изключително важно, наистина. За президента и неговото семейство мога да говоря само хубави неща заради начина, по който се отнесоха към мен и моето семейство.

Той е човек на футбола и може лесно да разбере от какво се нуждаят групата и щабът в ежедневието, а това е много важно. Същественото е чисто човешкото качество“, добави наставникът на „сините“.

Веласкес разкри и кои специалисти са оказали най-сериозно влияние върху неговото развитие като треньор.

"Като млад бях запален да гледам тренировките на Висенте Кантаторе и Пачо Матурана във Валядолид. Йохан Кройф, разбира се, е бил еталон. С течение на времето съм на мнение, че Пеп Гуардиола е на изключително високо ниво заради всичко, което е направил и продължава да прави – той промени начина на разбиране във футбола. Много ми допада и Унай Емери, защото постига резултати навсякъде и подобрява футболистите индивидуално. Към момента ми е интересно и това, което прави Франсеск Фабрегас в Комо. Обичам да се уча не само от футболни треньори, но и от специалисти в други спортове“, каза още испанецът.

Наставникът на Левски коментира и бъдещето на отбора, който ще участва в европейските клубни турнири през следващия сезон.