Алваро Арбелоа потвърди раздялата си с Реал Мадрид

Временният старши треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа потвърди, че ще напусне поста си след предстоящия двубой срещу Атлетик Билбао, с който ще сложи край на престоя си начело на тима.

Испанецът пое „кралете“ след уволнението на Чаби Алонсо, но още от самото начало беше ясно, че ролята му е временна. Очаква се след края на сезона начело на отбора да застане Жозе Моуриньо.

"Направих крачката и се чувствам готов за нови предизвикателства“, заяви Арбелоа, като подчерта, че мислите му вече са насочени към следващия етап в кариерата му.

Той уточни, че няма да бъде част от евентуалния щаб на португалския специалист.

"Жозе Моуриньо има фантастичен щаб. Ако дойде, ще го направи със своите хора, както трябва да бъде. Няма никаква възможност да бъда с него“, каза още наставникът.

Арбелоа не скри емоционалната си връзка с клуба, в който е прекарал повече от две десетилетия, но подчерта, че в момента е фокусиран изцяло върху последния си мач.

"Ще се опитам да му се насладя. Мисля единствено за победа“, допълни той.

Реал Мадрид излиза срещу Атлетик Билбао в събота, като двубоят ще бъде последен за Арбелоа начело на отбора в този му етап от кариерата.