Арне Слот за Мохамед Салах: Преди раздялата ни обединява една цел - да направим Ливърпул по-силен

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот подчерта, че отношенията му с Мохамед Салах остават професионални и обединени около обща цел, въпреки предстоящата раздяла с египетската звезда.

"Със Салах имаме обща цел и тя е да правим най-доброто за клуба“, заяви нидерландецът по време на пресконференция, запитан дали нападателят го е критикувал.

Предстоящият двубой срещу Брентфорд в неделя ще бъде последен за Салах с екипа на Ливърпул. Египтянинът играе за клуба от 2017 година, като в този период спечели Шампионската лига през 2019 година и две титли на Англия – през 2020 и 2025 година.

В последните дни Салах направи изказване в социалните мрежи, в което призна, че му липсва „хеви метъл“ стилът на игра, наложен от бившия мениджър Юрген Клоп. Въпреки това Слот не пожела да влиза в полемика.

"Не смятам, че това, което чувствам, е важно. Най-важното е да се класираме за Шампионската лига. Подготвям Салах и останалите играчи по най-добрия начин за този мач“, каза още наставникът.

Ливърпул заема пето място във временното класиране, като в последния кръг допусна поражение от Астън Вила. Срещата с Брентфорд ще бъде ключова за амбициите на тима да си осигури участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Слот отказа да разкрие дали Салах ще започне като титуляр в последния си мач за клуба, като подчерта, че никога не обявява състава предварително.