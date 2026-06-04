Ибрахима Конате: Депресията идва от сърцето и се разпространява в цялото тяло

Защитникът на френския национален отбор ИбрахИима Конате направи едно от най-личните признания в кариерата си, като разказа за борбата с депресията след две тежки загуби в живота си – смъртта на бившия му съотборник Диого Жота и кончината на баща му.

В интервю за France Inter 27-годишният футболист призна, че трагичните събития са го поставили в изключително труден психологически период, в който е изгубил радостта от нещата, които преди са му носели удоволствие.

"Шкафчето му все още е в нашата съблекалня. Той все още е с нас. Това е нещо, което ме съсипа, в онзи момент вече нищо не ми носеше удоволствие“, сподели Конате за Жота, с когото е бил близък приятел извън терена.

Французинът разкри, че няколко месеца по-късно е преживял още по-тежък удар след смъртта на баща си. По думите му тогава е държал всичко в себе си и не е знаел към кого да се обърне за помощ.

"Не знаех дали трябва да се прибера и да спра да играя, защото отборът също имаше нужда от мен. Не знаех с кого да говоря и задържах всичко в себе си“, призна той.

Конате подчерта, че депресията не подбира хората според техния социален статус или финансово положение и отправи силно послание към онези, които омаловажават проблема.

"Депресията е нещо лично. Когато си депресиран, тя идва от сърцето и се разпространява в цялото тяло. Не защото печелим много пари или сме известни, означава, че не сме хора“, заяви защитникът.

С откровения си разказ той се присъедини към редица футболни личности, които през последните години говорят открито за психичното здраве. Конате призова хората да не се страхуват да търсят помощ и да споделят трудностите си.